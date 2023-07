Shazam! | Zachary Levi | Non so cosa accadrà in futuro al personaggio | il sequel non ha avuto successo

(Di mercoledì 26 luglio 2023)ha raccontato che non ha alcuna idea di quale sarà ildeldinel DC Universe dopo i risultati poco entusiasmanti delFuria degli dei., alcuni mesi fa, era sicuro che il suofosse destinato a ritagliarsi uno spazio tra le fila della nuova versione del DC Universe ideata da James Gunn e Peter Safran. La situazione, come ammesso ora dall'attore, ora non è però così chiara. Unche non ha convinto Il primo film delle avventure diaveva debuttato sugli schermi cinematografici nel 2019, ottenendo un'accoglienza positiva da parte del pubblico e della critica. IlFuria degli Dei, tuttavia, ha deluso ai box ...

