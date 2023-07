Shakira attaccata da un ratto sul set | il video su Instagram

(Di mercoledì 26 luglio 2023) È di poche ore fa la notizia della visita di unsul set, durante le riprese per ilclip del suo ultimo singolo Copa Vacía. La cantante ha pubblicato sulo spezzone diin cui si vede chiaramente l’animale avvicinarsi a lei. L’artista, sdraiata tra le rocce e i rifiuti in costume da sirena e parrucca rosa, urla spaventata e alza la testa, mentre iltentenna sulla sua parrucca a terra prima di sparire definitivamente. “Cose che succedono anche alle sirene” scrive come commento al, ironizzando sull’accaduto. Ma l’episodio con ilnon è l’unica sfortuna capitata alla cantante sul set: poco tempo fa, infatti, l’acquario dovestava registrando alcune scene per lo stesso ...

Il pubblico è rimasto piacevolmente divertito dal siparietto, con Shakira che ha scritto nella didascalia del post: 'Cose che accadono alle sirene'. Un episodio insolito che non può far altro che...

Shakira attaccata da un topo sul set. VIDEO Sky Tg24

Imprevisto per Shakira sul set del videoclip del nuovo singolo Copa Vacía: è stata infatti attaccata da un topo e non è riuscita ad allontanarsi a causa del vestito che indossava.Copa Vacía è il nuovo brano di Shakira che segue i precedenti successi di Acróstico e Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 con il DJ Bizarrap. La canzone ha riscosso ottimi consensi entrando in ...