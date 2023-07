Shakira attaccata da un ratto sul set | il video su Instagram

(Di mercoledì 26 luglio 2023) L’animale si è avvicinato alla cantante durante le registrazioni deldi Copa Vacía, ma questo non è stato l’unico incidente L'articolo proviene da DireDonna.

Shakira attaccata da un topo sul set. VIDEO Sky Tg24

Imprevisto per Shakira sul set del videoclip del nuovo singolo Copa Vacía: è stata infatti attaccata da un topo e non è riuscita ad allontanarsi a causa del vestito che indossava.Copa Vacía è il nuovo brano di Shakira che segue i precedenti successi di Acróstico e Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 con il DJ Bizarrap. La canzone ha riscosso ottimi consensi entrando in ...