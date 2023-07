Sgarbi | “Saviano fuori da Rai? Giusto | decisione salomonica rispetto a Facci”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) (Adnkronos) – "Se avesse fatto il programma Roberto, a quel punto doveva farlo anche Filippo. Quindi, come minimo, pari e patta". A dirlo all'Adnkronos è il sottosegretario alla Cultura Vittorio, che commenta così la notizia della cancellazione dal palinsesto autunnaledel programma 'Insider' di Roberto. "Volete far fare il programma a? Deve farlo anche-affonda- Come minimo devono essere in par condicio, se non lo faallora nemmeno". Per il sottosegretario alla Cultura, i due "sono due personaggi, uno di destra e uno di sinistra, che dicono cose sgradevoli, anche se in un caso da querela, comeha detto ...

"Volete far fare il programma aDeve farlo anche Facci - affonda- Come minimo devono essere in par condicio, se non lo fa Facci allora nemmeno". Per il sottosegretario alla ...'Volete far fare il programma aDeve farlo anche Facci - affonda- Come minimo devono essere in par condicio, se non lo fa Facci allora nemmeno'. Per il sottosegretario alla ...'Volete far fare il programma aDeve farlo anche Facci - affonda- Come minimo devono essere in par condicio, se non lo fa Facci allora nemmeno'. Per il sottosegretario alla ...

Sgarbi: "Saviano fuori da Rai Giusto, decisione salomonica rispetto ... Adnkronos

Saviano fuori dalla Rai Secondo Vittorio Sgarbi è una decisione giusta, persino salomonica. «Se avesse fatto il programma ...'Se avesse fatto il programma Roberto Saviano, a quel punto doveva farlo anche Filippo Facci. Quindi, come minimo, pari e patta'. A dirlo ...