Sfiducia Santanchè | Verini Pd alla ministra | “Pseudo-giornalisti? In questa vicenda ci sono stati solo pseudo-imprenditori”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) “Può non piacere lo stile, anche aggressivo, ma il giornalismo e l’informazionefondamentali per la democrazia e quando la sento,Santanché, parlare di–giornalismo, la prego, qui, in, ci“. Ad attaccare è il senatore Pd Walter, nel corso delle dichiarazioni di voto sulla mozione dipresentata dal M5S al ministro del Turismo Daniela. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Come da pronostico, con 67 voti favorevoli, 111 contrari e nessun astenuto, l'Aula del Senato ha respinto la mozione diindividuale al ministro del Turismo Danielapresentata dal Movimento 5 stelle. Hanno votato a favore M5s, Pd e Avs, mentre Az - Iv non ha partecipato al voto. Un breve applauso dei ...Riteniamo assurdo che Santanche' resti al suo posto dopo il modo in cui si e' comportata, ma la mozione die' il piu' grande regalo che il M5s sta facendo a questo governo. Il governo ......, "è stato affrontato con civiltà, c'è stato un voto molto chiaro, un segnale di democrazia", ha detto il presidente del Senato. "Non ricordo casi - ha spiegato - di mozioni di...