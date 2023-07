Sfera Ebbasta in concerto oggi a Roma | orario e scaletta canzoni

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Lo show al Rock In all’interno dell’Ippodromo di Capannelle. Apertura alle 16:30in, mercoledì 26 luglio, al Rock In, all’interno dell’Ippodromo di Capannelle. Lo spettacolo comincerà alle 21:15 e finirà alle 23:15. L’apertura dei cancelli è prevista alle 16:30. I biglietti disponibili sono in vendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.porterà sul palco unaricca con le hit più iconiche di tutto il suo repertorio, senza tralasciare le origini, passando per i brani di ‘Famoso’ (l’album che dal 2020 ha alzato l’asticella per la musica urban italiana nel mondo) e il meglio dell’ep ‘Italiano’ realizzato insieme a Rvssian. A rendere lo show ancora più coinvolgente ed immersivo, i colorati ledwall a dominare la ...

Lo show all'interno dell'Ippodromo di Capannelle. Apertura alle 16:30in concerto oggi, mercoledì 26 luglio, al Rock In Roma, all'interno dell'Ippodromo di Capannelle. Lo spettacolo comincerà alle 21:15 e finirà alle 23:15. L'apertura dei cancelli è ...In una Venezia illuminata dai colori del tramonto vediamo Tedua esfrecciare nei canali della laguna a bordo di un motoscafo, indossando eleganti completi coordinati di rosso e di nero, ...Ma se non sono gli oggetti volanti a mettere a rischio l'incolumità degli artisti, ci si mettono i fan esagitati, come quello che è salito sul palco dell'ultimo concerto di. Il rapper è ...

Barba e Capelli a Sfera Ebbasta targati Nicola Marino GravinaLife

Sfera Ebbasta in concerto oggi, mercoledì 26 luglio, al Rock In Roma, all’interno dell’Ippodromo di Capannelle. Lo spettacolo comincerà alle 21:15 e finirà alle 23:15. L’apertura dei cancelli è ...Il tempio dei motori e della musica rock apre le porte, almeno per una sera, ai protagonisti della scena urban italiana: tutti uniti per la prima volta in un grande evento benefico. Mancano ormai poch ...