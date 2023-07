Serie B | esclusione Reggina | l’11 agosto l’udienza al Tar

(Di mercoledì 26 luglio 2023) È stata fissata perpubblica straordinaria al Tar del Lazio per la. Il club amaranto aveva depositato il ricorso per l’annullamento della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni dello scorso 17 luglio con la quale era stata confermata l’dal prossimo campionato diB. Domani, giovedì 27 luglio, prevista invece alle 11 l’audizione delle parti in via telematica. SportFace.

...3 milioni di persone, pari al 21,6% della popolazione, a rischio di povertà o disociale. Occorrono soluzioni specifiche, chi è povero lo è per unadi ragioni, ad esempio perché, nel ...Milik ha segnato 45 gol inA in 120 partite, uno ogni 149 minuti: media migliore di Vlahovic, ... Come avete vissuto l'di Bonucci "Leo ha scritto la storia della Juve, sappiamo che non ......euro per la progettazione del nuovo palasport a Villa Potenza rilevando come ci siano unadi ... adombrata - nel caso negativo - l'ipotesi di un ricorso al Tar contro l'eventualedecisa ...

Per giorni e giorni il Perugia è stato fatto oggetto di una campagna mediatica quasi senza precedenti a favore dell’iscrizione del Lecco al campionato di serie B puntata sui ...La Juventus a breve conoscerà ufficialmente il proprio destino europeo: ora c'è la notizia sulla UEFA che salva il club bianconero.