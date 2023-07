Serie A | diritti tv | le offerte di Dazn | Sky e Mediaset restano valide e vincolanti fino al 15 ottobre

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Si è conclusa con un nulla di fatto l’Assemblea odierna della LegaA, che si è svolta oggi pomeriggio, mercoledì 26 luglio, in videoconferenza ed ha trattato soprattutto il tema deitv per il periodo 2024-2029. Nella serata di ieri è infatti volto al termine il secondo round di trattative private con la ricezione dellemigliorative da parte dei tre broadcaster,e Sky. Come prevedono le ‘norme dell’Invito a Offrire’, tutte lerimangonoal prossimo 15. Nel frattempo si continua a lavorare con l’obiettivo di “massimizzare il valore dei propriaudiovisivi”. Nel complesso, nessuna novità nello scenario inizialmente ...

