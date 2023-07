Sequestrati 59 kg di cocaina | avrebbero fruttato alla criminalità organizzata 40 milioni di euro

Leggi su impresaitaliana

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Laera in un container proveniente dal Sud America, la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno arrestato due persone Livorno. Un importante significativo risultato nella lotta al traffico di stupefacenti realizzato dai finanzieri di Livorno e dai funzionari ADM del locale Reparto Antifrode dell’Ufficio delle Dogane: ben 59 Kg dipura suddivisa in decine di panetti. Per cercare di ingannare le attività ispettive, i panetti di “neve” erano stati nascosti nella struttura interna del contenitore che trasportava un carico alimentare dal Sud America. L’ingegnoso sistema di occultamento è stato scoperto nel corso di un occasionale controllo svolto nelle aree commerciali del porto labronico, rientrante comunque nel complesso delle attività di servizio che tutti i giorni finanzieri e doganieri portano avanti ...