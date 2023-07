Senato al voto sulla mozione di sfiducia a Santanché Il Centrodestra fa quadrato mentre Calenda spacca il fronte delle opposizioni

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Come da programma, è iniziata la discussione aldial ministro Daniela. L’esito del, da quanto trapela dalle dichiarazioni dei gruppi, appare scontato perché la maggioranza fae Azione ha deciso che lascerà l’Aula al momento delaldi. L’intervento della ministra Nel suo breve intervento la ministra del Turismo è tornata a difendersi con grinta. “Negli interventi da parte dei rappresentanti di gruppi di opposizione non ho mai trovato critiche o censure attinenti all’esercizio ...

La maggioranza dovrebbe votare compatta contro la mozione di sfiducia dei 5 Stelle rivolta alla ministra Santanchè.La ministra del Turismo torna a difendersi in Senato dalle accuse sulla gestione passata di alcune sue aziende nel giorno in cui si discute la mozione di sfiducia presentata dal Movimento Cinque Stell ...