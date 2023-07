Semestre con record di profitti per Unicredit grazie ai rialzi dei tassi Bce e ai prestiti più cari

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Con le rate su mutui eche salgono per effetto del rialzo deiBce e interessi pagati ai correntisti che restano al palo,chiude unda, con 4,4miliardi di utile, quasi il doppio rispetto all’anno prima. Solo tra aprile e giugno la banca ha guadagnato 2,3 miliardi di euro, più delle previsioni. I ricavi del secondo trimestre ammontano a 5,9 miliardi nel trimestre, in crescita di oltre il 24%. I costi invece restano sostanzialmente stabili. L’incremento di ricavi edipende pressoché esclusivamente dal “margine di intermediazione”, ossia, appunto, la differenza tra gli interessi che la banca chiede sui suoie quelli che paga ai depositanti. Dopo la diffusione dei dati il titolo della banca sale in borsa dell’1,4%. ...

NHOA Energy ha mostrato un'eccellente performance, mettendo in serviziosuccesso 5 progetti di stoccaggio di energia nel primodell'anno e ricevendo ordini per 250 milioni di euro. ..."Sono incoraggiato dal fatto che la nostra strategia per tutte le stagioni, in collaborazionei ... La forza dei nostri risultati del primoe la resilienza della nostra attività ci danno la ...... amministratore delegato di Stellantis, presentando i conti del primo2023 del gruppo. Le ... ha sottolineato Tavares, specificando chei loro risultati permetteranno al gruppo di avere ...

Il numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares, in sede di presentazione dei risultati del gruppo automobilistico nel primo ...Le Borse europee accelerano al ribasso a metà seduta – Piazza Affari limita le perdite grazie a Stellantis e alle banche. Balzo di Bper - Soffrono il lusso e Amplifon che sente la concorrenza di Essil ...