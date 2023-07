Secret Invasion | la serie tv Marvel avrà una seconda stagione?

Dopo sei episodi,sfocia in un finale troppo sbrigativo, che riporta in superficie i limiti della ..., una serie poco convinta che ricorre a passaggi didascalici. La coolness di Samuel L. Jackson e gli slanci sopra le righe di Olivia Colman non salvano la serie dall'oblio. Su Disney+. ...Perpurtroppo la storia si è ripetuta per l'ennesima volta, con in più il ritorno di un altro annoso problema dei telefilm MCU, che a volte sembrano faticare enormemente a raccontare ...

Secret Invasion 1×06 "Casa", la recensione

Secret Invasion è un ottimo tentativo di costruire un thriller cupo in salsa MCU, morbosamente affascinante ma piagato dai soliti errori.Il finale di Secret Invasion è disponibile da questa mattina su Disney+ e getta qualche base sul futuro del MCU ...