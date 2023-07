Secret Invasion ha perso l’occasione di portare Tom Cruise nell’MCU

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 26 luglio 2023)potrebbe aver fatto perdere alla Marvel la migliore occasione per un cameo di Tomnel MCU, che non avrebbe nulla a che fare con Iron Man in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Il fatto che Tomfosse stato proposto per interpretare Iron Man all’inizio degli anni 2000, unito ai camei nel multiverso di Doctor Strange 2, ha portato a teorie e voci suche interpreta una variante di Iron Man. Le voci sulla possibilità che Tominterpretasse un Iron Man in Doctor Strange 2 sono continuate fino all’uscita del film, causando una certa frustrazione per il fatto che non sia effettivamente successo.non ha presentato il cameo di Tomnella serie tv Disney+ Anche se un ...