Seconda puntata di Signora Volpe su Canale5 | trama 26 luglio | a chi appartiene il cadavere in un sito archeologico?

Prosegue su Canale 5 La Signora Volpe: stasera, 26 luglio, va in onda la seconda puntata. Tre puntate da 90 minuti che seguono la storia di Sylvia Fox (interpretata da Emilia Fox), un'ex spia che ora lavora al quartier generale dell'MI6, l'agenzia di spionaggio a Londra. Delusa del suo nuovo incarico d'ufficio, coglie l'opportunità di prendersi una pausa quando la nipote la invita al suo matrimonio in Italia. La vacanza però prende una piega inaspettata quando lo sposo sparisce misteriosamente; al ritrovamento di un cadavere sul lago, la nostra protagonista decide di indagare. E da lì cominciano una serie di misteri che lentamente la convincono a restare nel tranquillo paesino nella provincia di Perugia, in Umbria, per risolverli. Nelle indagini, Sylvia è affiancata dal carabiniere locale.

