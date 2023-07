‘Scusa papà ma tifo Napoli’ | Quagliariello apre ad Ascea la rassegna ‘Sulla natura delle cose’

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Domani, giovedì 27 luglio, alle ore 19.30, nella splendida cornice della Fondazione Alario, si terrà il primo incontro dellaculturale “sullacose”. Il protagonista della serata sarà il senatore Gaetanocon il suo libro “ScusamaNapoli”. Interverranno il Presidente della Fondazione Alario Marcello D’Aiuto, Gigi Casciello socio del Napoli Club Parlamento e Donato D’Aiuto per l’Associazione Culturale “Il Fico edizioni”, promotrice della. Modererà l’incontro il giornalista Gaetano Amatruda, direttore de “Il pezzo Impertinente”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

