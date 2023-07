Scossa in provincia di Salerno | a Laviano | magnitudo 3 6

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) La terra torna a tremare. Il 26 luglio 2023 ore 10:20 è stata registrata unadi terremoto di3.6 e profondità 15.3 km a(SA). Per capire l'intensità del sisma bisogna tenere conto della classificazione della scala Richter che definisce un evento sismico di3.6 come terremoto "molto leggero spesso avvertito, ma generalmente non causa danni". Al momento infatti sul territorio non si segnalano danni a immobili. Solo qualche attimo di paura per unache ha impaurito per qualche secondo i residenti nella zona.