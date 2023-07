Scossa di terremoto nel Salernitano | avvertita su una vasta area

Trema la terra nel Sud Italia. Tra Salerno e Avellino, nel territorio del comune di Laviano, si è verificato undi magnitudo 3.6. Laè stata avvertita anche a Battipaglia, dove molte persone sono uscite dalle proprie case per paura. Notizia in ...Unadi magnitudo 3.6 è stata registrata a Laviano, Comune in provincia di Salerno. Ilsi è verificato poco prima delle 8.30 di stamani con epicentro a una profondità di 15 chilometri. Il ...Epicentro a 3 km a sud del centro abitato di Laviano Undi magnitudo 3.6 si è verificato ... Laè stata percepita lievemente anche nella città di Salerno. Al momento non si registrano ...

Avvertita questa mattina una scossa di terremoto in provincia di Salerno, precisamente il sisma di magnitudo 3.6 è stato registrato a Laviano, ad una ...Il sismografo dell’Osservatorio di Montevergine ha rilevato poco più di 20 minuti fa una significativa scossa terremoto. Secondo i dati dell’INGV, il movimento tellurico ha avuto una magnitudo ML 3.6 ...