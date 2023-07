Scossa di terremoto di magnitudo 3 6 in Campania

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Unadidi3.6 e profondità 15.3 km è stata registrata a Laviano (SA), in. Laha interessato i comuni tra Salernitano e Irpinia come Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia, Caposele, Oliveto Citra, Sant'Andrea di Conza , Palomonte, Castelgrande, Conza della, Teora, Pescopagano, Contursi Terme, San Gregorio magno, Muro Lucano, Buccino, Cairano, Lioni, Ricigliano, Morra De Sanctis, Calitri, Rapone, Romagnano al Monte, Bella, Andretta e Campagna. Gli esperti affermano che secondo la scala Richter, un evento sismico di3.6 è classificato come"molto leggero", spesso avvertito, ma generalmente non causa danni.

