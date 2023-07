Scossa di terremoto a Laviano | avvertita anche a Salerno

(Di mercoledì 26 luglio 2023)questa mattina unadiin provincia di, precisamente il sisma di magnitudo 3.6 è stato registrato a, ad una profondità di 15 km. Come riportaToday, ilè stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Laè statada numerosi cittadini di Battipaglia, che sono scesi in strada. Giungono segnalazionida, Cava de’ Tirreni e Scafati. Fortunatamente, al momento, non si registrano danni a cose o persone. Segui ZON.IT su Google News.

