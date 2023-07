Scicli “Passaggi a Sud-Est” | dodici fotografi sul territorio degli Iblei

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Venerdì 28 luglio, alle ore 18,30 nel Convento di Santa Maria della Croce, sarà inaugurata la mostraca “a Sud-Est”. In mostra gli scatti di Patrizia Bonanzinga, Giovanni Chiaramonte, Mario Cresci, Fausto Giaccone, Fosco Maraini, Pepi Merisio, Melo Minnella, Pino Ninfa, Massimo Paci co, Stefano Rovai, George Tatge, Marco Zanella. La mostra, promossa e organizzata dall’Associazione Culturale Franco Ruta, Modica in collaborazione con Parco Archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica, è a cura di Luca Fiore, il progetto e coordinamento editoriale sono di Angelo Barone. Potrà essere visitata dal 29 luglio al 3 settembre. La mostra parte da alcune foto di Fosco Maraini del 1950 che, spintosi nelIbleo per la realizzazione del libroco “Nostro Sud”, darà inizio ad una serie di ...