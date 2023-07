Schillaci | ' sì a patto per dieta mediterranea | cibo sano è medicina'

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Roma, 26 lug. (Adnkronos Salute)() - “Credo che unper lasia da sottoscrivere”. Il“va visto anche come unadisponibile per tutti”. Ed è un modo per “investire in prevenzione”, atto che “alla lunga garantisce buoni risultati”. Lo ha detto il ministro dell