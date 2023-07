Schillaci | ' più soldi a medici per ridurre attese e superare tetto su personale'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Milano, 26 lug. (Adnkronos Salute)()()() - Perle liste d'attesa occorre "incentivare" ia lavorare di più nel Servizio sanitario e questo si può fare "pagandoli subito di più come abbiamo già fatto per idi pronto soccorso e rendendo strutturali gli straordinari da 80 euro lordi all'ora", 50 euro per gli altri operatori. Per la sanità "spero di avere in manovra 3-4 miliardi in più da destinare prioritariamente agli incentivi per ilin modo da rendere più attrattivo il Ssn. Poi appena possibile va superato ildi spesa sulperché abbiamo bisogno di fare più assunzioni". E' il piano del ministro della Salute Orazio, illustrato in un'intervista al 'Sole 24 ore'. "Noi siamo intervenuti mettendo a disposizione delle ...