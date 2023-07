Scherma | tris mondiale dell’Italia | Volpi | Errigo e Favaretto sul podio femminile

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Milano – Aliceconquista l'oro nel fiorettoai Mondiali diin corso a Milano battendo una straordinaria Ariannanella finale tutta italiana. La toscana ha superato la brianzola con 15 stoccate contro 10. Medaglia di bronzo per Martinaa completare uninteramente azzurro. Davide Di Veroli travolge in semifinale di spada maschile il francese Romain Cannone, oro nella spada individuale a Tokyo, e vola in finale. L'atleta romano ha surclassato il campione francese per 15 stoccate a 5.