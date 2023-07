Scherma | Stefano Cerioni | “La tripletta è quello che sognavamo Gara maschile sarà durissima”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Oro, argento e bronzo ai Mondiali in casa a Milano. Chiedere di più non si poteva al fioretto femminile italiano, guidato dal CT, che ha commentato così la fantastica prestazione delle sue ragazze: “che uno sogna, che cerca di pensare prima, preparare in qualche maniera. Ovviamente avendo delle atlete forti puoi pensare di poterlo fare, ma non era scontato con un Errigo che viene dai gironi, con due atlete che sicuramente si incontreranno, perchè sapevamo che tra Volpi, Favaretto e Batini due si sarebbero incontrate prima di arrivare alla zona medaglia. Era importante con Arianna essere numero uno dopo i gironi per poter trovare la uno o la due. E’ accaduto tutto. Siamo andati avanti, ci sono stati dei momenti difficilissimi, dei 15-14 e dei 15-13. Però è così che deve essere, quei particolari che poi ti fanno ...