Scherma | Mondiali Milano 2023 | spadista ucraino non gareggia con un atleta russo

Igor Reizlin non si è presentato in pedana per sfidare al primo turno del tabellone al Mondiale di ilVadim Anokhin. La decisione ha confermato la linea degli ucraini di non sfidare atleti russi o bielorussi, come anticipato prima della manifestazione. La Russia e la Bielorussia sono state ammesse al Mondiale di con l'Italia che ha recepito le disposizioni Cio e quindi dando l'ok ad atleti neutrali, ma senza inno e bandiera. La Fie, da parte sua, ha seguito le raccomandazioni del Cio di riammettere, in forma individuale, gli atleti russi e bielorussi che non siano a favore dell'invasione russa in Ucraina e non siano appartenenti a forze armate e di polizia.