Scherma | Mondiali Milano 2023 | fioretto | quattro azzurre superano il primo turno | bene Errigo

...sul potere delle donne da regalare ad un presidente venuto ad onorare il mondo dellache ... che l'ha irretita nella prima finale di questi, sfruttando la tattica furba del doppio colpo ...Fontana ha ricevuto anche il sostegno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che prima dell'inizio della cerimonia di apertura deidia Milano, ha parlato anche con il ...Tutti gli italiani in gara mercoledì 26 luglio aidi Milano 2023 di, in corso di svolgimento da sabato 22 a domenica 30 luglio: ecco azzurre e azzurri al via. Quinta giornata della rassegna iridata in Italia, che oltre alle medaglie ...

Dopo l'argento a squadre scorso anno, Alberta Santuccio conquista un'altra medaglia ai mondiali di scherma: scopriamo qualcosa di più su di lei ...La spadista battuta in finale: "Per me un grandissimo risultato. Siamo una squadra molto forte. La testa è già alla prova per team". Sul podio anche Navarria ...