Scherma | il fioretto non tradisce mai! Tre medaglie già sicure ai Mondiali con mamma Errigo | Volpi e Favaretto!

(Di mercoledì 26 luglio 2023) L’Italia attendeva questa giornata aidia Milano ed ilfemminile come sempre non ha deluso le aspettative. Il bottino della spedizione azzurra si amplia con altre tre, quelle che hanno già sul collo Arianna, Martina Favaretto ed Alice. A fermare il sogno di una finale tutta italiana e anche dell’eventuale oro ci proverà l’americana Lee Kiefer, unica superstite per il resto del mondo. Una favola finora quella di Arianna. Al grande ritorno in azzurro dopo la maternità, la lombarda ha semplicemente impressionato nei turni finora disputati. Negli ottavi ha superato la francese Ysaora Thibus, una delle favorite, per 15-10, mentre nei quarti di finale ha concluso la pratica in nemmeno due minuti con la rumena Malina ...

Parte benissimo la giornata delle azzurre del: Arianna Errigo passa agli ottavi di finale vincendo nettamente il suo incontro per 15 - 9. ... bronzo per la Navarria Mondiali dia Milano,...MILANO - L'umbro Filippo Romagnoli è al fianco del suo allievo Alessio Foconi al Campionato del Mondo didi Milano. Ternano e tecnico didel Circolo dellacittadino, Romagnoli è alla rassegna iridata convocato nel gruppo magistrale della Federazione Italiana. Egli sarà al fianco del ternano Foconi - come dei ...... ai Mondiali didi Torino, dove sta per mettere a segno la stoccata che le regalerà l'oro nelindividuale. Contro il mostro sacro della: Valentina Vezzali. Abbonati, puoi ...

LIVE Scherma, Mondiali 2023 in DIRETTA: il giorno delle fiorettiste, c'è Arianna Errigo! Occhio a Di Veroli OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Di Veroli-Paavolainen 2-1 Cartellino giallo comminato ad entrambi per passività. Di Veroli-Paavolainen 2-1 In allungo il romano trova la stoccata giusta dopo ...Batini, Errigo, Favaretto e Volpi superano il turno senza problemi. Nella spada individuale esce di scena Federico Vismara ...