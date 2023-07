Scherma | Di Veroli si ferma ad un passo dal sogno ed è argento nella spada ai Mondiali

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Idi2023 di Milano consegnano una nuova medaglia alla nazionale italiana. A portarla è Davide Diiridato al termine di un torneo assolutamente eccezionale. Il romano, recentemente laureatosi campione continentale, ha dovuto arrendersi solo in finale all’ungherese Mate Tamas Koch, prendendosi comunque gli applausi del pubblico di casa. Disi era garantito la finale con un assalto dominato contro il Campione Olimpico e del Mondo Romain Cannone. Il francese, costretto anche ad un piccolo stop per un dolore alla gamba (quando era già sotto per 7-3), è stato letteralmente travolto dall’azzurro che ha chiuso poi sul 15-5. L’assalto decisivo era partito nel migliore dei modi per l’azzurro, salito subito sul 2-0 con due stoccate di grande qualità. Il magiaro ha ...

Mondiali, derby italiano: la Volpi è d'oro, argento per la Errigo. La finale del fioretto femminile è il momento clou della seconda ......57 Diin finale nella spada maschile 18:36 Volpi - Errigo, finale tutta italiana 18:21 Errigo, una mamma in finale 17:57 Spada, Dimedaglia sicura 17:44 Tre italiane in semifinale (con ...Davide Die Valerio Cuomo volano ai quarti di finale nella spada maschile ai mondiali didi Milano. Gli azzurri hanno superato rispettivamente il finlandese Jaakko Paavolainen 15 - 14 e il ...

Non solo il fioretto femminile, ma anche la spada maschile regala una medaglia all'Italia ai Mondiali di scherma a Milano. Davide Di Veroli, infatti, ha staccato il biglietto per la semifinale, mentre ...Il 21enne romano battuto in finale dall’ungherese Koch: “C’è tanto rammarico, ma sono consapevole di aver dato tutto” ...