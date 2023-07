Scherma | Davide Di Veroli | “Peccato l’oro sfumato! La gara a squadre sarà fondamentale per il pass verso Parigi”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Dopoeuropeo, arriva anche l’argento iridato perDi. Il giovane talento della spada maschile italiana ha centrato un altro risultato di prestigio in questa sua annata, perdendo solamente la finale dei Mondiali di2023 in corso di svolgimento a Milano. Per il classe 2001 il ko è arrivato all’ultimo atto contro il magiaro Mate Tamas Koch, al termine di un percorso comunque eccellente. Conclusa la sua prova lo schermidore romano ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di OA Sport: “C’è parecchio rammarico, però sono veramente contento perchè ho dato tutto dal primo all’ultimo assalto, dalla prima all’ultima stoccata.persfumato, ma sono felice di questo argento, per giunta conquistato in casa, con un pubblico che ringrazio perchè mi ha dato ...

