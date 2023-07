(Di mercoledì 26 luglio 2023) Sono arrivati ina bordo del loro, e hanno allestito inuna postazione completa, dotata di tutti i “comfort“:, sedie, ma non solo. Sulladi Cala Coticcio, nella perla tutelata dell’isola di Caprera, un gruppo di vacanzieri ha anche disseminato scarpe da scogli, creme, asciugamani, sedie e maschere. Poi sono tornati a bordo della loro imbarcazione diper dormire: e stavano ancora dormendo quando, questa mattina, i primi bagnanti di oggi hanno raggiunto la, trovando una Cala Coticcio “apparecchiata” singolarmente. “Quando sono arrivato era tutto montato, ma non c’era nessuno”, ha raccontato all’Adnkronos Giampiero Carcangiu, amministratore di una pagina Facebook dedicata a Cala Coticcio. “Quando è arrivato un gruppo ...

O ancora (in due diverse occasioni) in via padre Lega a Gallarate, dovele acque dal ... sull'asse usato da molti in uscitasvincolo autostradale A8. Roberto Morandi roberto.morandi@......Bertoliniin campo lunedì 24 luglio alle ore 8.00 nel primo match della Coppa del Mondo Femminile FIFA contro l' Argentina . La partita è trasmessa in diretta su Rai 1 HD e Raiplay...in acqua nelle batterie della prima giornata Thomas Ceccon nei 50 farfalla, Nicolò ...45 - RAIDUE HD: Rubrica: La Domenica Sportiva Estate (diretta)studio TV1 - Milano In studio: ...

Scendono dallo yacht e montano il gazebo in spiaggia: è polemica in Sardegna per i turisti cafoni di lusso Il Fatto Quotidiano

Operazioni ridotte a un terzo in sei anni: 492 milioni nel 2022 da 1,5 miliardi. «Scenderanno ancora», dice Kpmg. Sette le società rilevanti dove Pechino è rimasta: da Pirelli ad Autostrade, da Ferret ...Il Boeing 767 è stato danneggiato in alta quota da chicchi grandi 4 centimetri ed è stato dirottato a Roma. Il radar meteo indicava forte maltempo e un pilota dell’aereo davanti non era decollato ...