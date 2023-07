Scauri Una serata commemorativa per Dafni Scotese

(Di mercoledì 26 luglio 2023) MINTURNO – Sabato 29 luglio, alle ore 21, la comunità disi riunirà nel Campetto dell’Oratorio di Sant’Albina per unaspeciale dedicata a, il 44enne tragicamente scomparso in un incidente stradale la scorsa settimana. L’evento sarà un tributo commovente a un’anima speciale spezzata troppo presto. L’intera comunità diè stata L'articolo Temporeale Quotidiano.

Inlunga lettera inviata alla nostra redazione ricorda come sull'isola, nel 2019, vennero effettuati i lavori di messa in sicurezza dello scalo di alaggio del porto di, dove, tra l'altro, ...... la serie B, che Lombardo ha costruito la sua carriera: partendo da, dove ha militato per ... perché oltre alle doti tecniche porta anche un po' di esperienza insquadra per la maggior parte ...Da lì è cominciatalunga e qualitativa carriera professionale: Recanati, Porto Sant'Elpidio, Santarcangelo (promozione in DNB e promozione in DNA), Eagles Fortitudo Bologna,, Piombino, San ...

SCAURI: SI ACCASCIA IN SPIAGGIA E MUORE Latina Tu

E' stata una mattinata tragica quella vissuta dai bagnanti di Scauri: un uomo, tedesco, di 64 anni, è infatti morto mentre si trovava in acqua, probabilmente a causa di un malore ...MINTURNO – E’ considerata una delle manifestazioni estive più attese sul territorio del sud pontino: “MinturnEat”. L’evento, organizzato dal Consorzio rete d’imprese “Minturno da scoprire” in collabor ...