Saviano via dalla Rai? Perché non sono d’accordo

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Robertonon condurrà il suo programma che era previsto a novembre. Leggo sul Corriere della Sera che erano state già registrate quattro puntate. Quindi, segià registrate,state anche già pagate evidentemente. Penso sia un po’ difficile che una trasmissione registri quattro puntate senza che autori e produzioni vengano pagati. Quindi lasi ritrova con delle puntate già pagate che non manderà in onda. Sergio, l’amministratore delegato, dice questa è una scelta aziendale che ha poco a che fare con la politica. Poi, leggendo i giornali, apprendo che una delle motivazioni per le quali avrebbero fermatoè il linguaggio usato che sarebbe contrario al codice etico. Secondo voi, cari commensali, a me sta simpatico? Non credo ci sia nessuno di voi che possa ...

dalla Rai, passa il diktat Salvini: lo scrittore perde il programma previsto in autunno MICHELA TAMBURRINO 25 Luglio 2023 ""Insider" non è una trasmissione come quella di Filippo Facci " ...... come conseguenza di quelle affermazionisocial, e paragonandolo impropriamente al caso Facci , ... Auguri, viva la democrazia! ") e in difesa dell'attivista tedesca è appunto intervenuto. ...non è in palinsesto ', lo annuncia in un'intervista al ' Il Messaggero ' l'amministratore ... un clima acceso da tempo con una nuova pagina scritta, sempresocial, nei giorni scorsi con al ...

Saviano via dalla Rai, passa il diktat Salvini: lo scrittore perde il programma previsto in autunno La Stampa

Saviano via dalla Rai, Schlein commenta e si lascia andare ad un duro sfogo nei confronti del Governo Meloni: le dichiarazioni ...Roberto Saviano "non è in palinsesto" e si tratta di una "scelta aziendale, non politica". Lo ha detto l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ...