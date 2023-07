Saviano non è in palinsesto | è polemica Il Pd | Giorgia Meloni militarizza la Rai

(Di mercoledì 26 luglio 2023) «non è in», a dirlo, in un’intervista a Il Messaggero, è l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio . «Quindi avete applicato anche a lui il codice Facci?», chiede il giornalista. «Le ripeto:non è in», aggiunge Sergio. «La scelta è aziendale non politica», spiega a chi gli fa osservare che Pd e M5s insorgeranno. Spiega anche Sergio la...

fuori dalla Rai, sinistra in tilt: il Pd si appella all'Antimafia 'Chi vive molto la natura comprende gli effetti domino di determinate cose. Tutti questi incendifanno bene alla ...Roma, 26 lug. " "La decisione dei vertici Rai diinserire in palinsesto il programma con Robertoè una decisione di buon senso: chi appella un ministro della Repubblica italiana 'ministro della mala vita' offende le istituzioni e ...Come sestesse già rispondendo in tribunale delle sue affermazioni critiche politiche, perseguitato giudizialmente da tre ministri di questo governo", attacca Murgia. "Come se in questo ...

Roberto Saviano fuori dalla Rai: il suo programma non andrà in onda. Roberto Sergio: "Scelta aziendale" Il Fatto Quotidiano

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Il fatto che abbiano eliminato la mia voce non mi fa essere contento per l’eliminazione di un’altra. Non siamo pari e patta, siamo due voci in meno”. Filippo Facci comment ...Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Incredibili le strumentali, inopportune e irrituali richieste del Pd di discutere addirittura in commissione Antimafia la cancellazione del programma di Saviano. Non si us ...