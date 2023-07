Saviano fuori dalla Rai | l’affondo di Michela Murgia | «Che schifo | questa è censura di un programma antimafia»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Non ci sta,, a mandare giù la notizia della cancellazione deldi Robertoda parte del Cda della Rai. «Chestiamo vedendo?», chiede e si chiede la scrittrice in un lungo post su Instagram.tiene a mettere subito in evidenza come sia stato bloccato un prodotto già completato mesi fa: «Non si parla di una nuova trasmissione, che ovviamente nessuno era così ingenuo da pensare che avrebbero mai dato acol nuovo corso fascista in Rai, ma delladiretta di 4 puntate di una trasmissionegià girata mesi fa a spese dell’azienda». A suo avviso, la mossa di Viale Mazzini non è nient’altro che un modo del governo di «pareggiare i conti». Di cosa? Dell’esclusione di Filippo ...