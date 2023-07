Satin | “Danso-Napoli | gira una grossa bugia Garcia scelta giusta”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Bruno, procuratore sportivo ha parlato delle operazioni delsul calciomercato, in particolare si è concentrato su. NOTIZIE CALCIO. Nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” su Radio Crc, condotta da Raffaele Auriemma, è intervenuto il procuratore sportivo Bruno. Su Kevinal: “Non mi risulta sia vicino, l’allenatore del Lens è sicuro di tenerlo. Ha disputato una grande stagione, è molto forte fisicamente. Non è facile vincere un duello con lui, sarebbe un buon sostituto di Kim anche se non è facile da rimpiazzare“. Sulla gestione degli slot per gli extracomunitari: “Le grandi società devono sempre averne di disponibili ma non è semplice, se vuoi un giovane straniero da far crescere non puoi prenderlo“. Su Rudi ...