Satellite Aeolus continua la sua discesa | atteso il 28 l’impatto controllato

(Di mercoledì 26 luglio 2023) (Adnkronos) – Dopo una straordinaria vita in orbita, ilè senza carburante e il suo tempo di vita nello spazio è ormai finito. In queste ore il 'cacciatore di venti' si sta preparando a impattare l'oceano Atlantico dove finirà la missione e, al momento, sembra confermato il suo rientro venerdì 28 luglio. Guidato dai team del Centro europeo per le operazioni spaziali (Esoc) dell'Esa, a Darmstadt, in Germania, ilsi sta preparando al ritorno dopo la sua lunga missione iniziata il 22 agosto del 2018. Progettato e costruito prima che venisse adottata qualsiasi normativa sullo smaltimento "a fine vita" di un– una normativa voluta per l'eccesso di detriti spaziali ormai accumulati intorno al nostro pianeta – l'Earth Explorer è stato progettato per tornare naturalmente attraverso la ...

Il cacciatore dei venti è 'guidato' dall'Esa con 4 manovre innovative, brucerà nell'atmosfera terrestre e poi 'cadrà' sopra l'Atlantico Dopo una straordinaria vita in orbita, ilè senza carburante e il suo tempo di vita nello spazio è ormai finito. In queste ore il 'cacciatore di venti ' si sta preparando a impattare l'oceano Atlantico dove finirà la missione ...Adesso ci si prepara al burn successivo, giovedi 27, senza il quale ilseguirebbe il decadimento atmosferico indicato dalle due curve azzurra ed arancione. ESA fa creato un blog per seguire ...Perché rientra ilè stato lanciato dall'Agenzia Spaziale Europea il 22 agosto del 2018, con una vita operativa prevista di tre anni, superata di oltre 18 mesi. Ilè ...

Ecco come il satellite Aeolus dell’ESA sta rientrando in atmosfera in modo controllato Astrospace.it

(Adnkronos) – Dopo una straordinaria vita in orbita, il satellite Aeolus è senza carburante e il suo tempo di vita nello spazio è ormai finito. In queste ore il ‘cacciatore di venti’ si sta preparando ...Terminata senza intoppi la prima manovra per il rientro controllato sul pianeta Terra del cacciatore di venti Aeolus, il satellite lanciato nel 2018 dall’Agenzia Spaziale Europea per migliorare l’accu ...