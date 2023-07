Sarri vuole scipparlo al Napoli | spunta il summit per chiudere l’affare

(Di mercoledì 26 luglio 2023)e Lazio si sono più volte incrociate nel corso di questa sessione estiva di mercato, dando vita a veri e propri incroci di trattative. Tra questi è sicuramente presente quello che conduce a Daichi Kamada, centrocampista classe ’96 da poco svincolatosi dall’Eintracht. Gli sviluppi Se nelle scorse settimane il giapponese era stato dato ad un passo dal Milan, nell’ultimo periodo, complici gli svariati acquisti dei rossoneri, Kamada si è man mano allontanato permettendo il reinserimento di altri outsider. Kamada in azione con l’Eintracht, su di lui forte la Lazio (ANSA) – spazio.itSecondo quanto raccolto da Calciomercato.com, la Lazio dell’ex Maurizio, alla ricerca disperata di un centrocampista, rappresenterebbe un’opzione. I biancocelesti, dopo aver incassato il no di Piotr Zielinski, avrebbero provato un approccio ...

È il caso della Lazio di Maurizioe della Fiorentina di Vincenzo Italiano, ma nella giornata ...difendere il titolo conquistato tre anni prima a Wembley contro l'Inghilterra e Bonucci...Ma il consigliere di Puigdemont, Aleixi Camargo , ha spiegato ad Agi che le condizioni per ... vinte dal Pp, non può trasformarsi in un'arma nelle mani di chidistruggere la Spagna". Un ...... dove avrebbe ritrovato Maurizioe ricomposto una coppia difensiva già vista ai tempi del Milan, quella con Alessio Romagnoli. Lucci, però, ha negato anche questa possibilità: 'restare ...L'inizio della nuova stagione si avvicina sempre di più con Pedro che sogna in grande con Sarri che è pronto a seguire le orme di Spalletti ...Sarri vuole un giocatore su cui c’è anche il Napoli: la Lazio si muove nell’ombra per strappare la firma evitando qualsiasi asta di mercato Il Napoli, dopo la notizia del… Leggi ...