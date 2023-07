(Di mercoledì 26 luglio 2023) L’atletica azzurra sta nuovamente producendo dei giovani talenti nelcorto maschile (800, 1500 e 3000 siepi), com’era stato spesso in passato con i vari Lambruschini, Fiasconaro, Di Napoli, Longo, Benvenuti o Panetta, e che hanno dato lustro alla nostra Nazione. Ora abbiamo Barontini, Arese, Tecuceanu e Pernici pronti a raccoglierne l’eredità, ma subito dietro di loro si sta affermando un allievo dalle potenzialità enormi:. Varesino del quartiere di Avigno, nato il 30 ottobre 2006 e tesserato per la società Aletica Gavirate del presidente Carmine Pirrella,è un talento cristallino, oltre ad essere un gran lavoratore, che sta ottenendo grandi benefici nell’allenarsi a Varese con il gruppo di lavoro di Silvano Danzi, vero e proprio guru della disciplina. Non a caso, una delle punte del ...

“Saranno Campioni”: Manuel Zanini, un nuovo astro nascente per il mezzofondo italiano OA Sport

