Sant’Anna apre il Ferragosto | il Vescovo | siate tutti più caritatevoli Video- Foto

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Tradizione, fede, devozione, socialità. Gli avellinesi si ritrovano in piazza per il rito dell’Alzata del Pannetto in onore diche decreta l’apertura delle festività Patronali in onore della “Beata Vergine Immacolata”. Una folla partecipata, dopo gli ultimi tre anni di cerimonie ristrette a causa della pandemia, non ha voluto mancare ad uno degli appuntamenti più sentiti dagli avellinesi. Lo dice il sindaco Gianluca Festa: “Da questo balcone, quattro anni fa, pronunciai il mio primo discorso da sindaco e assunsi un impegno morale con la città. Oggi, con soddisfazione, posso dire che l’impegno è stato mantenuto. Siamo tornati un’unica grande comunità. Abbiamo recuperato il senso di appartenenza, ci siamo riappropriati dell’ identità perduta. Alla presenza di Sua Eccellenza il, per tutto quello che ...

... probabilmente la prima ferrovia pubblica del mondo,a sud ...per la presidenza degli Stati Uniti Santi di oggi 26 luglio'...la presidenza degli Stati Uniti Santi di oggi 26 luglio, ...Dunque, sotto non si muove e non sinulla. Pannelli e ...l'auto in corso Cavour (dove) o al parcheggio Umbra Acque di...... in occasioni dei festeggiamenti religiosi in onore di, ... Condividi: Fai clic qui per stampare (Siin una nuova ...