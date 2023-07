Santanchè | Senato boccia mozione sfiducia Ho sempre detto la verità

' Oggi è una bellissima giornata ', ha detto, commentando con i giornalisti inla bocciatura, da parte dell'Aula, della mozione di sfiducia che la riguardava.Tutto come previsto: schiaffone politico per i giallorossi sul caso. Con 111 voti contrari, 67 favorevoli e nessun astenuto, l'Aula delha respinto la mozione di sfiducia al ministro del Turismo. Ma c'è di più. Licia Ronzulli ha acceso i riflettori ...... in un post su Facebook, il presidente del M5S Giuseppe Conte a proposito del voto con cui ilha respinto la mozione di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo Daniela. "In ...

Il Senato respinge la mozione di sfiducia a Santanchè. «Su avviso di garanzia ho detto verità, chi ... Il Sole 24 ORE