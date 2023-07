Santanché | ribadisco che il 5 luglio non avevo ricevuto avviso garanzia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) "È la seconda volta che mi trovo in quest'Aula per accuse giornalistiche rivolte alla mia persona. Ho già avuto occasione lo scorso 5di entrare in modo dettagliato sugli aspetti di questa ...

solo che in data 5 luglio non ero stata raggiunta da nessun avviso di garanzia da parte della Procura di Milano. Anche gli organi di stampa hanno confermato che alla mia residenza di Milano ...Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela, durante la replica in Senato dove si discute la mozione di sfiducia nei suoi confronti presentata dal M5s. 26 luglio 2023solo che in data 5 luglio non ero stata raggiunta da nessun avviso di garanzia da parte della Procura di Milano. Anche gli organi di stampa hanno confermato che alla mia residenza di Milano ...