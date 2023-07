Santanchè | respinta mozione di sfiducia LIVE

Leggi su ildifforme

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ladidel Movimento 5 Stelle per Daniela, ministra del Turismo, per i casi che la vedono coinvolta su Ki Group e Visibilia. Nella, presentata in Senato dal capogruppo Stefano Patuanelli, sarà discussa in Aula a Palazzo Madama alle 10 con voto atteso in mattinata. Il M5S “esprime la propriaL'articolo proviene da Il Difforme.