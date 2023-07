Santanchè | no alla sfiducia Il Senato respinge la mozione del M5S | 111 a 67 Azione e Italia Viva non votano

In qualsiasi grande Paese il premier l'avrebbe accompagnataporta già da giorni'. Bagarre in Aula Nel corso della seduta una breve bagarre si è scatenata in Aula quando Ettore Licheri ha ...... 'Complimenti al M5s per questa 'bellissima giornata' regalataMinistra. Spero che abbiano avuto in cambio qualche Vicedirettore Rai. Altrimenti questo assist a Giorgia Meloni davvero ......Ignazio La RussaCerimonia del Ventaglio in Senato, rispondendo a una domanda sulla vicenda del figlio e della sua nota subito dopo la notizia dell'inchiesta. Quanto al dibattito sulla,...

Santanchè, no alla sfiducia con 111 no - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA