Santanchè | no alla sfiducia Al Senato 111 voti contrari

(Di mercoledì 26 luglio 2023) L'Aula delrespinge la mozione diindividuale al ministro del Turismo Danielapresentata dal Movimento 5 stelle. Ifavorevoli sono stati 67,111 e nessun astenuto . Hanno votato a favore M5s, Pd e Avs, mentre Az-Iv non ha partecipato al voto. Un breve applauso deiri del centrodestra hanno accolto, in un'Aula con pochi parlamentari presenti, la bocciatura...

Momenti di tensione nel corso della discussione in Senato sulla sfiduciaministra del Turismo Daniele. Nel corso della seduta si è scatenata una bagarre in aula quando Ettore Licheri (M5S) ha apostrofato i membri della maggioranza come "pagliacci". Il ...... Ettore Licheri , che ha concluso il suo intervento in Aula definendo 'pagliacci' la maggioranza, durante la discussione della sfiduciaministra Daniela, proposta dai 5S. ''Se avessimo ...Lo ha detto Carlo Calenda a fronte dei lavori dell'Aula in Senato che stamattina voterà la mozione di sfiduciaministra. '- dice subito dopo Calenda - si deve dimettere, è ...