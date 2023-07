Santanché | incomprensibile una mozione non sul mio operato da ministro

(Di mercoledì 26 luglio 2023) "Ho difficoltà a comprendere come si possa promuovere, sulla base di elementi di un'inchiesta pseudogiornalistica, unadi sfiducia individuale che non ha come oggetto il mioda ...

Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela, durante la replica in Senato dove si discute la mozione di sfiducia nei suoi confronti presentata dal M5s. 26 luglio 2023Santanchè: 'mozione che non ha come oggetto il mio operato di ministro' 'Negli interventi da parte dei rappresentanti di gruppi di opposizione non ho mai trovato critiche o censure ...... questi vogliono arrivare ad azzerare un mondo intero che considerano estraneo e. ... Nel salvataggio degli indifendibili " i protervi La Russa e, i super - pasticcioni Donzelli ...