Santanchè | il Senato respinge la mozione di sfiducia | le opposizioni restano divise

(Di mercoledì 26 luglio 2023) L’Aula delha respinto il 26 luglio ladiindividuale nei confronti di Daniela, ministra del Turismo del Governo Meloni, presentata dal Movimento Cinque Stelle. I voti favorevoli sono stati 67, contrari 111 e nessun astenuto. Hanno votato a favore M5S, PD e Avs, mentre Azione e Italia Viva non ha partecipato al voto. L’opposizione si è dunque mostrata divisa anche in questa vicenda. Un breve applauso deiri del Centrodestra ha accolto, in un’Aula con pochi parlamentari presenti, la bocciatura dellaper le dimissioni della ministra del Turismo. La ministra del Turismo Danielainil 26 luglio 2023. Foto Ansa/Angelo Carconi, vittoria ‘facile’ Daniela ...

Ilrespinge la mozione di sfiducia a Daniela Santanché. Dentro all'aula scattano selfie con la ministra e volano insulti tra parlamentari. Fuori si fermano Matteo Salvini, preoccupato per gli ...Momenti di tensione nel corso della discussione insulla sfiducia alla ministra Daniele. Nel corso della seduta una bagarre si è scatenata in aula quando Ettore Licheri (M5S) ha apostrofato i membri della maggioranza come 'pagliacci'. ...Leggi Anche 'Oggi a noi, domani a voi', 'è un discredito per tutti': alva in scena l'autodifesa della casta durante il salvataggio di'Il ministero del Lavoro e delle Politiche ...