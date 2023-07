Santanchè-day al Senato Le destre pronte a blindare la ministra indifendibile

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Molto probabilmente non assisteremo a nessuna novità colossale al termine della giornata di oggi. Danielaresterà stabile al suo posto didel Turismo e la mozione di sfiducia verrà bocciata. Ciononostante la giornata di oggi ha un’importanza politica fondamentale. E non solo perché già di per sé una mozione di sfiducia è un atto parlamentare importante e non ordinario. Oggi alsi vota la sfiducia al ministro Daniela. La proposta è del M5S con le opposizioni in ordine sparso Ma anche perché il voto di oggi servirà a capire anche il posizionamento delle opposizioni (o presunte tali) nello scacchiere parlamentare. Ecco perché il voto di oggi ha una valenza fondamentale per comprendere anche la stabilità del governo e le potenziali alleanze dei vari partiti in vista pure delle prossime ...