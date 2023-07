Santanchè | al Senato voto su mozione di sfiducia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) (Adnkronos) – E' iniziata alla discussione sullaindividuale al Ministro del turismo Daniela, presentata dal Movimento 5 Stelle. Il ministro del Turismo è seduta nei banchi del governo. Sono presenti in aula anche i ministri Musumeci, Bernini, Salvini, Giorgetti, Abodi, Casellati, Calderone e Roccella. Nel testo dellapresentata dal Movimento a prima firma del capogruppo Stefano Patuanelli, si legge che il M5S "esprime la propriaal ministro del Turismo, senatrice Daniela Garnero, e lo impegna a rassegnare le proprie dimissioni". Nel testo si ricostruisce la vicenda: "Valutato che sono ormai noti i contenuti delle inchieste giornalistiche che hanno coinvolto la ministragià dal novembre 2022" e che nel ...

Si attende il voto contrario della maggioranza, Azione - Iv non parteciperà al voto. E' iniziato, al, l'esame della mozione di sfiducia nei confronti del Ministro del Turismo, Daniela Santanché, proposta dal M5S. Nei giorni scorsi, il Pd e Alleanza Verdi Sinistra avevano fatto sapere che ...Al via alla discussione della mozione di sfiducia individuale nei confronti della ministra del Turismo Daniela, presentata dal Movimento 5 Stelle. La ministra è in Aula, seduta accanto al ...Alè previsto il voto sulla mozione di sfiducia individuale nei confronti della ministra del Turismo Daniela. Durante la discussione nelnon sono mancati attimi concitati. Il senatore 5 stelle Ettore Licheri alla fine del suo intervento si è rivolto verso i membri della maggioranza: "Al ...