Santanchè al Senato per la mozione di sfiducia | “Ho detto la verità | chi dice il contrario mente” Scontro tra FdI e M5S

(Di mercoledì 26 luglio 2023) E’ iniziata alla discussione sullaindividuale al Ministro del turismo Daniela, presentata dal Movimento 5 Stelle. Il ministro del Turismo, seduta nei banchi del governo, assiste nell’aula di Palazzo Madama alla discussione alla presenza deii ministri Musumeci, Bernini, Salvini, Giorgetti, Abodi, Casellati, Calderone e Roccella. Tensioni tra FdI e M5s, il clòima si fa subito acceso. «Non è con gli insulti che il M5S recupererà la verginità politica che ha definitivaperduto. Dovevate aprire quest’aula come una scatoletta di tonno e invece nella casta vi siete integrati perfetta». Incalza nell’aula di Palazzo Madama ilre di Fdi Alberto Balboni, replicando agli attacchi del collega del M5S Ettore Licheri che nel corso della discussione li ...

11.30: sempre detto verità "Ho sempre inteso e intendo conformarmi ai principi di legalità,responsabilità, disciplina e onori che la Costituzione su cui ho giurato indica come valori e ...Si attende il voto contrario della maggioranza, Azione - Iv non parteciperà al voto. E' iniziato, al, l'esame della mozione di sfiducia nei confronti del Ministro del Turismo, Daniela Santanché, proposta dal M5S. Nei giorni scorsi, il Pd e Alleanza Verdi Sinistra avevano fatto sapere che ...È in corso nell'aula della seduta che ha all'ordine del giorno la mozione di sfiducia individuale a Daniela. Vestita di nero e con un filo di perle al collo, la ministra è seduta ...