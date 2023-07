San Donato | al via il piano asfalti 2023 | previsti interventi in tutta la città

(Di mercoledì 26 luglio 2023) I lavori, in partenza dopo Ferragosto, interesseranno tratti di vie, incroci, passaggi pedonali. Sedici in totale i luoghi dove si interverrà per sistemare il fondo stradale

SAN DONATO Al via il piano asfalti da 400mila euro Il Cittadino

